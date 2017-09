Marketing magazin o lanskem poslovanju medijev

Ljubljana, 30. septembra - Skupni prihodki medijev v Sloveniji so lani dosegli 315 milijonov evrov, kar je dva odstotka manj kot leta 2015, ugotavlja revija Marketing magazin v letnem pregledu poslovanja medijev. Najbolj dobičkonosna sta bila Delo in Dnevnik, največji padec prometa pa sta zabeležila Mladinska knjiga in Večer.