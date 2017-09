Okoli 200 pripadnikov intervencijski služb bo na Ravnah prikazalo svoje delo

Ravne na Koroškem, 30. septembra - V organizaciji Zdravstveno reševalnega centra Koroške bodo danes med 8. in 16. uro na Ravnah na Koroškem potekali tekmovanje mobilnih enot nujne medicinske pomoči in reševalne vaje intervencijskih služb. Na dogodku, ki so ga poimenovali Skupaj močnejši 2017, bo sodelovalo okoli 200 pripadnikov različnih intervencijskih služb, tudi helikopter.