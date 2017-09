Delo: Povezovanje kot slog (29. 9.)

Ljubljana, 29. septembra - Povprečen slovenski menedžer ima 47 let. Starostnih ekstremov v obe strani ni veliko, mlajših od 35 je med vsemi vodilnimi manj kot desetina. Slovenci smo narod, ki je izrazito usmerjen v produktivnost in rezultate, to se kaže tudi pri ravnanju vodilnih v gospodarstvu, piše v Delu Suzana Kos.