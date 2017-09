Putin in Erdogan za okrepitev prizadevanj za konec vojne v Siriji

Ankara, 29. septembra - Ruski predsednik Vladimir Putin in njegov turški gostitelj Recep Tayyip Erdogan sta se v četrtek v Ankari dogovorila za okrepitev skupnih prizadevanj za čimprejšnji konec spopadov v Siriji. Putin je poudaril, da so zdaj pravi pogoji za to. Erdogan je na drugi strani kritiziral referendum o neodvisnosti iraškega Kurdistana.