IS objavil domnevni tonski posnetek Bagdadija

Bejrut/Washington, 28. septembra - Džihadisti Islamske države (IS) so danes objavili tonski posnetek, za katerega trdijo, da v njem vodja skupine Abu Bakr al Bagdadi poziva džihadiste v Siriji in Iraku, naj vzdržijo v boju proti sovražnikom. ZDA posnetek še preučujejo, a menijo, da bi lahko šlo za avtentični posnetek vodje, ki naj bi bil po nekaterih domnevah že mrtev.