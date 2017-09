V Tallinnu danes digitalni vrh EU

Tallinn, 29. septembra - Estonija gosti danes v Tallinnu digitalni vrh EU, s katerim želi spodbuditi razvoj unije na tem področju, tako da si ta do leta 2025 zagotovi mesto v prvi digitalni ligi. A to ambicijo lahko zasenči niz drugih vprašanj o prihodnosti Evrope, na primer negotovost po nemških volitvah, francoska reformna vizija in brexit.