Vodenje sindikata Mladi plus prevzela Tea Jarc

Ljubljana, 28. septembra - Sindikat Mladi plus je na današnji konferenci sprejel spremembe statuta in izvolil novo vodstvo. Vodenje sindikata je prevzela Tea Jarc, ki je na tem položaju nasledila Zalo Turšič, so sporočili iz sindikata. Na konferenci so se posvetili tudi prihodnjim izzivom, rdeča nit delovanja sindikata bo ostalo prizadevanje za dostojno delo in življenje.