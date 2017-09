Študentka Lucija Brezočnik spisala enega najboljših znanstvenih člankov iz računalništva

Maribor, 30. septembra - Lucija Brezočnik, asistentka in doktorska študentka na mariborski Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), je spisala enega najboljših študentskih znanstvenih člankov s področja računalništva in informatike. Prva ženska zmagovalka v 50-letni zgodovini tekmovanja je še en dokaz, da tehniške stroke niso izključno moška stvar.