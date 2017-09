V Moravskih Toplicah danes tekmujejo v kuhanju bograča

Moravske Toplice, 30. septembra - V Prekmurju imajo več tekmovanj v kuhanju bograča, ob najbolj znanih, soboški Bogračijadi in lendavskem Bogračfestu, se bodo v pripravi te jedi v soboto pomerili še v središču Moravskih Toplic v sklopu sklepne prireditve kulinarične tržnice, na katerih so se julija in avgusta predstavljali domači gostinci, vinarji in pridelovalci hrane.