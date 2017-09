Merklova o "širokem strinjanju" Nemčije in Francije glede reforme EU

Tallinn, 28. septembra - Nemčijo in Francijo druži "široko strinjanje" glede reforme EU, je ocenila nemška kanclerka Angela Merkel v prvem vsebinskem odzivu na govor francoskega predsednika Emmanuela Macrona za nemške medije danes v Tallinnu. Ideje francoskega predsednika so po njenih besedah pomembna spodbuda in lahko okrepijo nemško-francosko sodelovanje.