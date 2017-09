Na konferenci opozorili na zatečeno stanje glede virusnih hepatitisov B in C

Ljubljana, 28. septembra - Ljubljanski Univerzitetni klinični center (UKC) je gostil tretjo mednarodno konferenco o virusnih hepatitisih in sookužbi s HIV v osrednji in vzhodni Evropi. Države so na konferenci predstavile zatečeno stanje glede virusnih hepatitisov B in C ter prepoznavale mehanizme, ki bi lahko pomagali izboljšati razmere, so sporočili iz UKC Ljubljana.