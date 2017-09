V Zadru moškemu 40 let zapora za incest, pedofilijo in posilstvo

Zadar/Zagreb, 28. septembra - Zadrsko sodišče je danes obsodilo 51-letnega moškega na 40 let zapora zaradi incesta, pedofilije in posilstva. Obsojeni Zadrčan je 16 let posiljeval svojo hčerko, s katero sta dobila otroka. Moški je fizično in psihično zlorabljal tudi soprogo in ostalih pet otrok. Pristojne službe so bile medtem gluhe za pozive na pomoč njegovih žrtev.