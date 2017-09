Vrh EU v Tallinnu brez Cerarja in Rajoya o prihodnosti Evrope

Tallinn, 28. septembra - Voditelji članic EU so se zbrali v Tallinnu na neformalni večerji o prihodnosti Evrope, na kateri manjkata slovenski premier Miro Cerar zaradi okvare falcona in španski premier Mariano Rajoy zaradi katalonskega referenduma. Udeležuje pa se je tudi britanska premierka Theresa May, čeprav naj bi šlo za razpravo o prihodnosti unije brez Britanije.