V CD premiera Kusove zvočne predstave za otroke Džumbus

Ljubljana, 29. septembra - V Dvorani Duše Počkaj Cankarjevega doma (CD) bo danes ob 18. uri premiera zvočne predstave za otroke Džumbus v režiji in po glasbi Petra Kusa. Kus skupaj z dramaturginjo Nano Milčinski podpisuje tudi besedilo predstave o dečku, ki ne govori, temveč se sporazumeva le z zvoki in glasbo. Predstava je primerna za otroke med petim in desetim letom.