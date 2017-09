Vreme: Delno jasno z občasno oblačnostjo

Ljubljana, 28. septembra - Ponoči bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, proti jutri bo po nižinah v notranjosti nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.