Na ministrstvu za izobraževanje priznavajo nekatere zlorabe pri vpisih na visokošolske zavode

Ljubljana, 28. septembra - Na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport priznavajo, da je pri vpisovanju mladih iz Nepala, Indije, Pakistana in Bangladeša na slovenske visoke šole prihajalo do zlorab. Zato, kot navajajo, z namenom preprečevanja tovrstnih zlorab stalno sodelujejo s policijo ter ministrstvoma za notranje in zunanje zadeve.