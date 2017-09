Predsedniške volitve: Slovenija brez predsedniške rezidence

Ljubljana, 30. septembra - Predsednik republike v Sloveniji svoje delo opravlja v predsedniški palači, nima pa posebne rezidence, v kateri bi živel. Tako so vsi dosedanji predsedniki živeli v svojih stanovanjih oziroma hišah. Ideje o predsedniški rezidenci so se pojavile ob začetku mandata nekdanjega predsednika Danila Türka, a so tudi kaj kmalu zamrle.