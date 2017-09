Newyorške borze uvodoma s padcem

New York, 28. septembra - Indeksi na newyorških borzah so uvodoma zdrsnili pod gladino. Vlagatelje je razočaralo poročilo s trga dela, saj je število prošenj za nadomestilo za primer brezposelnosti preseglo pričakovanja. K slabemu razpoloženju pa je pripomoglo še dejstvo, da bosta orkana Harvey in Irma verjetno upočasnila gospodarsko rast v tretjem četrtletju.