V Montrealu večina gimnastičnih zvezdnikov, v ospredju dvoboj Uchimura - Vernjajev

Ljubljana, 29. septembra - Od ponedeljka do nedelje bo v Montrealu svetovno prvenstvo v športni gimnastiki. Tekmovalo bo več kot 450 telovadcev iz 72 držav, med njimi štirje Slovenci. V središču zanimanja bo obračun za mnogobojsko krono Japonca Koheija Uchimure in Ukrajinca Olega Vernjajeva, ki veljata za najboljša telovadca zadnjih let.