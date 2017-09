Države EU leta 2015 izgubile 152 milijard evrov iz naslova DDV

Bruselj, 28. septembra - Države EU so leta 2015 zaradi vrzeli pri pobiranju davka na dodano vrednost (DDV) izgubile skupno 152 milijard evrov prihodkov iz tega naslova, kažejo rezultati študije Evropske komisije. Kot so sporočili iz Bruslja, to kliče po konkretni reformi, ki bi članicam omogočila, da v svojih proračunih v celoti izkoristijo prihodke iz DDV.