Napaka v sistemu povzročila zastoje na letališčih po svetu

London, 28. septembra - Na številnih letališčih po svetu imajo danes težave s prijavo potnikov na lete in rezervacijami letov, ki so posledica napake v sistemu Amadeus Altea. O dolgih vrstah med drugim poročajo s pariškega letališča Charles de Gaulle, letališč v Melbourneu, Singapurju in Zürichu, težave pa so že rešili na londonskem letališču Gatwick.