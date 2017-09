Sklepna okrogla miza F3ŽO o prisilnem upokojevanju starejših znanstvenikov

Ljubljana, 28. septembra - Sistem prisilnega upokojevanja in onemogočanja dela starejših znanstvenikov ni škodljiv le na ravni države, ampak vodi tudi posameznike v depresijo in demenco, je na današnji sklepni okrogli mizi Festivala za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) opozoril svetovalec predsednika republike za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Boštjan Žekš.