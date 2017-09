Junckerjev naložbeni načrt naj bi evropski BDP do leta 2020 povečal za 0,7 odstotka

Bruselj, 28. septembra - Naložbeni načrt za Evropo, znan tudi pod imenom Junckerjev načrt, naj bi bruto domači proizvod (BDP) EU do leta 2020 povečal za 0,7 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki o učinku posojil skupine Evropske investicijske banke (EIB) v obdobju 2015-2016. Kot so sporočili iz Bruslja, naj bi načrt do leta 2020 ustvaril tudi 700.000 delovnih mest.