Evropska komisija v dodatno zaščito potnikov v železniškem prometu

Bruselj, 28. septembra - Evropska komisija je posodobila evropska pravila o pravicah potnikov v železniškem prometu, da bi jih bolje zaščitila v primeru zamud in odpovedi ter pred diskriminacijo, so sporočili iz Bruslja. Spremembe se nanašajo na pet ključnih področij, med drugim posodobljena pravila predvidevajo jasne roke in postopke za reševanje pritožb potnikov.