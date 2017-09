Gorenjski policisti z radarjem ujeli voznika pri 212 kilometrih na uro

Kranj, 28. septembra - Prometni policisti so v radarskih meritvah hitrosti na gorenjski avtocesti ta mesec ugotovili že več kot 200 prekoračitev hitrosti, ko so izmerili vožnjo nad 150 kilometrov na uro. Najvišjo hitrost, 212 kilometrov na uro, so izmerili v sredo pri Radovljici, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.