Na Ptuju danes preventivni dogodek Alkohol ubija

Ptuj, 28. septembra - Agencija za varnost prometa in ptujski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bosta popoldne na Mestnem trgu na Ptuju izvedla preventivni dogodek Alkohol ubija. Z omenjeno akcijo organizatorji želijo opozoriti na problematiko tveganja zaradi vožnje pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi.