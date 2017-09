Vlada sprejela predlog proračunov za prihodnji dve leti

Ljubljana, 28. septembra - Vlada je na današnji seji sprejela predlog državnih proračunov za leti 2018 in 2019 in ju bo zdaj poslala v obravnavo in sprejem državnemu zboru. "Nadaljujemo s postopno javnofinančno konsolidacijo," je sporočila prek družbenega omrežja Twitter ter kot prioritete izpostavila varnost, infrastrukturo, znanost in zaposlovanje ter zdravje.