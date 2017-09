Podpisali pogodbo za prenovo zadnjega cestnega odseka podgorjanske ceste pri Velikih Brusnicah

Novo mesto, 28. septembra - V Velikih Brusnicah pri Novem mestu so direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko, novomeški župan Gregor Macedoni in predstavnici izvajalcev, podjetij Gradnje in Asfalt, podpisali pogodbo o prenovi zadnjega cestnega odseka podgorjanske ceste pri Velikih Brusnicah. Naložba bo skupaj z davkom znašala nekaj več kot 1,8 milijona evrov.