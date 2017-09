Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 28. septembra - Vlada je na današnji seji sprejela predlog državnih proračunov za leti 2018 in 2019, v katerih se več denarja namenja predvsem za infrastrukturo, znanost, varnost in zdravje. Sprejela je tudi paket davčnih sprememb, ki prinaša izboljšave za osebe z nizkimi dohodki, napotene delavce in uporabnike vezanih knjig računov.