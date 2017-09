Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 30. septembra - Pri založbi Modrijan je izšla knjiga Tisoč let mraka in luči Marka Trobevška, pri založbi Učila resnična zgodba Nevidna nit avtorjev Laure Schroff in Alexa Tresniowskega. Mladinska knjiga je izdala otroško knjigo Vsi ti brezupno obupni otroci Davida Walliamsa, Kulturno umetniško društvo pa slikanico Vprašanja iz kopalnice Krystyne Lipka-Sztarballo.