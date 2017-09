Veterani vojne za Slovenijo želijo predsednika z odlikami državnika

Ljubljana, 28. septembra - Veterani vojne za Slovenijo želijo predsednika države in vrhovnega poveljnika obrambnih sil z odlikami državnika, ki mu bodo lahko sledili, so sporočili iz Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Volivce pozivajo, naj na oktobrskih volitvah izberejo kandidata, ki se bo jasno opredeljeval do aktualnih družbenih problemov.