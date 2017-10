Na Muzejskem trgu in Na okopih v Celju nova prometna ureditev

Celje, 1. oktobra - Na območju dela Muzejskega trga pred Osrednjo knjižnico Celje in dela trga Na okopih, ki vključuje tudi povezovalno klančino mimo Stare grofije do Savinjskega nabrežja, je danes začel veljati nov prometni režim. Celotno območje bo označeno kot območje za pešce, ki izjemoma dovoljuje vožnjo z vozili za potrebe dostopa in dostave.