Lani pobranih za štiri odstotke več okoljskih davkov

Ljubljana, 1. oktobra - V državni proračun se je lani steklo za 1,56 milijarde evrov okoljskih davkov, kar je štiri odstotke več kot leto prej. Največji delež je bil po podatkih Sursa pobran z davki na energijo, in sicer 85 odstotkov vseh. Največji delež vseh okoljskih davkov so plačala gospodinjstva, in sicer 63 odstotkov.