V središču Ljubljana foruma mesto dobrega počutja

Ljubljana, 28. septembra - Letošnji Ljubljana forum pod ključno idejo mesto dobrega počutja izpostavlja, da lahko s primerno državno in nadnacionalno ureditvijo mesta prevzamejo vodilno vlogo pri izboljšanju kakovosti življenja. V uvodnih nagovorih so poudarili pomen mesta pri oblikovanju pogojev za kakovostno bivanje, krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj.