Na Ljubljanskem gradu nova ponudba raznolike glasbe

Ljubljana, 28. septembra - Na Ljubljanskem gradu bo 13. oktobra začel delovati Jazz Club, ki bo ob koncih tedna v znamenju jazza, soula, funka, ritma in bluesa, rocka, bluesa in latino ritmov. V Skalni dvorani najvišje turistične točke v prestolnici se bo zvrstilo pestro število priznanih domačih in tujih glasbenikov.