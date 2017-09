Newyorški Muzej moderne umetnosti bo razstavo posvetil modi

New York, 29. septembra - V Muzeju moderne umetnosti (MoMA) bodo 1. oktobra odprli razstavo z naslovom Predmeti - Ali je moda moderna? Postavitev bo raziskovala sedanjost ter preteklost in občasno tudi prihodnost skupaj 111 kosov oblačil in modnih dodatkov, ki so pomembno zaznamovali svet v 20. stoletju in ki so aktualni še danes.