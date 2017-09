Zorman, Bombač in Janc garancija za spektakel v Zlatorogu

Celje, 28. septembra - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so nastope v elitni skupini evropske lige prvakov začeli z dvema porazoma. Na prvi domači tekmi so morali priznati premoč madžarskemu Veszpremu in v gosteh danskemu Aalborgu, v soboto pa bodo v svojem Zlatorogu ob 19. uri gostili slovensko obarvano poljsko ekipo Vive Kielce.