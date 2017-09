Novo mesto, 28. septembra - Policija je preklicala iskanje od petka pogrešanega Jožeta Kocjana iz Novega mesta. Pogrešanega so v sredo mrtvega našli v gozdu na območju Novega mesta. Z ogledom so ugotovili, da smrt ni posledica kaznivega dejanja, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.