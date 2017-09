FBI: Grožnja domačih terorističnih skupin enako velika kot grožnje islamistov

Washington, 28. septembra - Direktor ameriške zvezne policije FBI Christopher Wray je v senatnem odboru za domovinsko varnost v sredo povedal, da so domače teroristične skupine enako nevarne kot tuji islamski teroristi, kakršna je skupina Islamska država (IS). FBI ima trenutno po 1000 aktivnih preiskav domačih in tujih teroristov.