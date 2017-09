Dnevnik: Razčiščevanje četrt stoletja starih osnov (28. 9.)

Ljubljana, 27. septembra - Žalostno je, da danes pravniki razpravljajo, kaj pomeni in kdaj se začne kazenski pregon (s katerim koli dejanjem v smeri pregona ali pa le z zahtevo za preiskavo in obtožnim aktom), kar smo imeli čas ugotoviti že vsaj 23 let, kolikor je star prvi slovenski zakon o kazenskem postopku, v Dnevniku piše Peter Lovšin.