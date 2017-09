Maribor, 27. septembra - Upokojitev je za mnoge zelo stresna, predvsem za tiste, ki so radi delali in so v delu našli smisel svojega življenja. Običajni dnevni ritem se podre, čez noč imajo veliko prostega časa in mnogi ne vedo, kaj naj z njim počnejo, v Večeru piše Tanja Fajnik Milakovič.