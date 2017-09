Zlata priznanja letos 12 inovacijam

Brdo pri Kranju, 27. septembra - Gospodarska zbornica Slovenije je v okviru Dneva inovativnosti 15. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem. Podelili so 12 zlatih in 25 srebrnih priznanj ter posebno priznanje za mlado podjetje. Udeležence je nagovoril predsednik Borut Pahor in dejal, da v njih vidi prihodnost, saj imajo "znanje za sanje".