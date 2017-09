Corbyn zagotovil, da so laburisti pripravljeni na vladanje

Brighton, 27. septembra - Britanski laburisti so "postali politični mainstream" in so pripravljeni na vladanje, je danes dejal vodja stranke Jeremy Corbyn. Hkrati lahko laburisti združijo zagovornike in nasprotnike brexita z novimi gospodarskimi zakoni, ki temeljijo na enakopravnosti in regionalnem razvoju, je dodal po pisanju tujih tiskovnih agencij.