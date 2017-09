Vodilna Mura do nove zmage v 2. SNL

Ljubljana, 27. septembra - V zaostalih tekmah 7. kroga 2. slovenske nogometne lige so se zmage veselili igralci vodilne Mure, ki so z 2:0 v gosteh premagali Brežice, ter Tabora Sežane, ki so bili z 1:0 v gosteh boljši od Brd. Roltek Dob in Bravo sta igrala 2:2, tekma med Farmtechom Veržejem in Zarico Kranjem se je končala z 0:0.