Balent zanika očitana mu domnevna sporna ravnanja pri volitvah za svet FŠO

Ljubljana, 27. septembra - Drago Balent je v izjavi za STA zanikal navedbe, ki so bile izrečene na torkovi seji strokovnega sveta za šport, da je sporno ravnal pri glasovanju za člane sveta Fundacije za šport na volitvah, ki so bile 21. septembra na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.