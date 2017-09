Rusija uničila zadnje zaloge kemičnega orožja

Moskva, 27. septembra - Rusija je danes uničila svoje zadnje zaloge kemičnega orožja. Da bo to storila, je pred tem napovedal ruski predsednik Vladimir Putin in to označil za zgodovinski dogodek. Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) je že potrdila uničenje zadnjih ruskih zalog in ga pozdravila kot pomembno prelomnico pri uresničevanju konvencije.