Na Ptuju ob svetovnem dnevu turizma zadovoljni z letošnjo bero

Ptuj, 27. septembra - Turistično društvo Ptuj in tamkajšnji zavod za turizem sta ob svetovnem dnevu turizma in zaključku uspešne turistične sezone danes oživela Slovenski trg, kjer sta povezala vse ptujske turistične ponudnike in meščane. Pod sloganom Ptuj smo ljudje je namreč popoldne potekala predstavitev kampanje za oživitev starega mestnega jedra #Pridi v mesto.