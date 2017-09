Newyorški Guggenheimov muzej zaradi groženj z razstave kitajske umetnosti umaknil tri dela

New York, 28. septembra - V Guggenheimovem muzeju so z razstave kitajske umetnosti, ki jo bodo odprli oktobra, zaradi nasprotovanja borcev za pravice živali in groženj umaknili tri dela, v katerih so umetniki uporabili živali. Gre za dva videa, ki prikazujeta živali, ter delo, v katerega so vključeni živi insekti in kuščarji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.