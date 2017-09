Laura Unuk z remijem potrdila naslov mladinske svetovne prvakinje

Montevideo, 27. septembra - Slovenska šahistka Laura Unuk je v urugvajskem Montevideu v zadnjem krogu remizirala in potrdila naslov svetovne mladinske prvakinje do 18 let. Sedemnajstletna Ljubljančanka je leta 2014 kot štirinajstletnica že osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje do 16 let.