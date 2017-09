V Luki Koper odprli novo večnamensko skladišče

Koper, 27. septembra - V Luki Koper so danes po enem letu gradnje tudi uradno odprli novo večnamensko skladišče za sipke in generalne tovore s 16.000 kvadratnimi metri površine, ki ga sestavljata dve ločeni hali. Gre za eno štirih ključnih naložb Luke v obdobju do leta 2020. Po drugi strani pa v Luki še čakajo na okoljevarstveno soglasje za podaljšanje prvega pomola.